Разбирал лапами завалы и искал людей - отравили героического пса-спасателя

Автор: obozrevatel В Италии отравили собаку, который спас людей из-под завалов во время мощного землетрясения

В Италии отравили пса, который спасал людей после землетрясения в Аматричи в 2016 году. Активисты призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Немецкую овчарку Каос в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016 он нашел под руинами выживших после землетрясения. Тогда в результате мощных толчков погибли 230 человек, пишет bbc.

Вместе со своим хозяином Фабиано Этторе Каос одним из первых оказался на месте трагедии и в течение нескольких недель помогал спасателям.

Этторе обнаружил труп отравленного пса в своем саду в Сант-Еузанио-Форконезе в субботу, 28 июля.

"У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух ночи, я слышал, как он лаял", - цитирует хозяина пса The Guardian.

"Убили героя, который в те тревожные часы вместе со спасателями разбирал четырьмя лапами завалы и искал людей, - заявил представитель организации Animalisti Italiani Ринальдо Сидоли. - Каос спасал людей, и те же люди его отравили".

Каос родился в Риме в начале 2015 года. Он также участвовал в спасательной операции после землетрясения в Норчи в октябре 2016 года. Это землетрясение было самым сильным в Италии за последнее десятилетие, но тогда никто не погиб.

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