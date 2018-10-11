Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем

Московский патриарх Кирилл хочет вывести свою церковь из-под власти Константинополя. Но тогда она не будет считаться православной

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с Константинополь. Церкви, не находятся в евхарестичному общении со Вселенским патриархатом, считаются не православными или канонически изолированными.

Заявление о намерении разорвать связи в Москве сделали после признания украинской автокефалии Вселенским Патриархатом и Синодом, сообщает пресс-служба партиарха Кирилла.

Принятое Синодом решения является легализацией раскола, заявил представитель московской церкви диакон Андрей Кураев в интервью "Эху Москвы". Константинополь принял катастрофическое для себя решение. Переступил через красную линию. Потому что признал каноническими Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь, которые в Москве считают самопровозглашёнными.

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Евхаристическое общение церквей - это когда двое священников или епископы из этих церквей могут служить совместно литургию. Это единственный явный признак единства автокефальных церквей, поскольку в других вопросах - административном, экономическом, юридическом - они независимы друг от друга. Это единство проходит на всех уровнях, включая епархии и самый низкий - приходы. Также евхаристическое общение определяет границы православной церкви. Если какая-то из автокефалий отказывается служить совместно литургии с другой, она выпадает из этой системы.

Вселенский Патриархат и Синод 11 октября приняли решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украины. "Украина имеет положительное решение Вселенского Патриарха и Синода о Единой Поместной Православной Церкви! То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники - наконец свершилось: Украина получила Автокефалию", - написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко