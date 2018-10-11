Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 387
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 828
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 549
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3600
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 720
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2907
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1962
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 513
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1296
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2574
Фото
Все фото
9
41
12
32
4
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Видео
Все видео
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2907
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2574
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5508
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 144
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 22:07

Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем

5 Комментировать
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
Московский патриарх Кирилл хочет вывести свою церковь из-под власти Константинополя. Но тогда она не будет считаться православной

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с Константинополь. Церкви, не находятся в евхарестичному общении со Вселенским патриархатом, считаются не православными или канонически изолированными.

Заявление о намерении разорвать связи в Москве сделали после признания украинской автокефалии Вселенским Патриархатом и Синодом, сообщает пресс-служба партиарха Кирилла.

Принятое Синодом решения является легализацией раскола, заявил представитель московской церкви диакон Андрей Кураев в интервью "Эху Москвы". Константинополь принял катастрофическое для себя решение. Переступил через красную линию. Потому что признал каноническими Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь, которые в Москве считают самопровозглашёнными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих

Евхаристическое общение церквей - это когда двое священников или епископы из этих церквей могут служить совместно литургию. Это единственный явный признак единства автокефальных церквей, поскольку в других вопросах - административном, экономическом, юридическом - они независимы друг от друга. Это единство проходит на всех уровнях, включая епархии и самый низкий - приходы. Также евхаристическое общение определяет границы православной церкви. Если какая-то из автокефалий отказывается служить совместно литургии с другой, она выпадает из этой системы.

Вселенский Патриархат и Синод 11 октября приняли решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украины.

"Украина имеет положительное решение Вселенского Патриарха и Синода о Единой Поместной Православной Церкви! То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники - наконец свершилось: Украина получила Автокефалию", - написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
5 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

5

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 264602
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 162096
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 44910
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 44211
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 32050
Мир
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
 Просмотров: 9
Европе угрожает мощное цунами: подробности
Европе угрожает мощное цунами: подробности Просмотров: 5005
На военной авиабазе в Бельгии произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие
На военной авиабазе в Бельгии произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие Просмотров: 198
Синод поддержал украинскую автокефалию
Синод поддержал украинскую автокефалию 1 Просмотров: 3313
Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей
Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей Просмотров: 612
Больше всего комментируют
19
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
17
Канал NewsOne попал в языковой скандал
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
7
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
Голосов: 775
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua