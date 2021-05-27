Рабочие изнасиловали женщину, которой делали шатер на свадьбу

Один из протестов против сексуальных преступлений в Индии / Getty Images

В Индии женщину изнасиловали, жестоко избили и бросили умирать. Насильники делали жертве шатер на свадьбу в пригороде города Бихар.

Женщина наняла мужчин для строительства праздничного шатра. Когда утром вышла из дома, чтобы воспользоваться туалетом, подозреваемые пошли за ней, схватили и оттащили на пустырь, где изнасиловали. Об этом пишет Daily Star.

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Когда жертва пыталась помешать, ее избили и угрожали убить. В конце жертву раздели догола и привязали к столбу электропередач, где позже ее нашли с тяжелыми травмами нашли прохожие.

Женщину срочно доставили в больницу, где она до сих пор лечится. Ее состояние критическое, и она не смогла подать заявление в полицию. Поэтому разгневанные местные поймали семерых мужчин, которые устанавливали шатер, и передали полиции. В настоящее время их допрашивают о роли каждого в преступлении.

Шокирующий инцидент последний в длинном списке таких преступлений. В Индии не раз были акции протеста против сексуального насилия в отношении женщин и с призывом действий в милицию. Об изнасиловании в стране сообщают каждые 15 мин. Однако многие жертвы из-за стыда предпочитают молчать. Преступления часто сопровождаются ужасным насилием.

Недавно в Индии 12-летнюю девушку-инвалида изнасиловал двоюродный брат, после чего обезглавил и выбросил тело в пруд. В апреле две девушки-подростки рассказали, что их отвезли в отдаленный лес и изнасиловали восемь мужчин в форме полиции. Ранее в том же месяце 15-летняя девушка из города Джалавар рассказала, что ее накачали наркотиками, а затем 20 мужчин восемь дней насиловали.

Индийский кинорежиссер Дэниэл Шраван возмутил индейцев в 2019-м, заявив, что полиция не имеет влияния на изнасилование по стране, поэтому женщины должны просто принять реальность, и всегда носить с собой презервативы.