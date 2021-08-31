Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке

Нетрезвая женщина стреляла на детской площадке из пистолета. Фото: Depositphotos

В понедельник, 30 августа, в российском Новокузнецке пьяная женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке.

Об инциденте сообщил Telegram "Лента дня".

Россиянки "культурно отдыхали" со спиртным на детской площадке. Между ними возникла ссора, переросшая в драку и стрельбу. Одна женщина достала пневматический пистолет и начала им угрожать другой.

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Потом выстрелила несколько раз, однако промазала. На фоне выстрелов слышны детские крики и плач.

Другая пьяная женщина пыталась отобрать пистолет у подруги. Но не получилось.

На место инцидента прибыла полиция. Никто не пострадал. Женщин забрали в отделение, однако быстро отпустили.

Пьяная женщина вернулась на детскую площадку. Там угрожала прохожим пистолетом.

В России женщина пострадала от выстрела ракетницы во время празднования дня военно-морского флота.