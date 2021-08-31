Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке

 
Ексклюзивы
1/5
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Просмотров: 72
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Просмотров: 108
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 612
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 684
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1017
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 963
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6453
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11349
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 927
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Фото
Все фото
3
10
11
5
24
Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида
Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида
Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган
Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида разрушает все на своем пути
Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида разрушает все на своем пути
США и союзники завершают эвакуацию из Афганистана: фоторепортаж
США и союзники завершают эвакуацию из Афганистана: фоторепортаж
Видео
Все видео
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке
Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке
Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
Мощный поток ветра сдул с кадра журналиста в прямом эфире
Мощный поток ветра сдул с кадра журналиста в прямом эфире
Продавец дает детям бесплатно еду, если правильно решат математическое уравнение
Продавец дает детям бесплатно еду, если правильно решат математическое уравнение
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 918
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1017
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1620
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1233
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 666
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 13:52

Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке

  Комментировать
Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке
Нетрезвая женщина стреляла на детской площадке из пистолета. Фото: Depositphotos

В понедельник, 30 августа, в российском Новокузнецке пьяная женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке.

Об инциденте сообщил Telegram "Лента дня".

Россиянки "культурно отдыхали" со спиртным на детской площадке. Между ними возникла ссора, переросшая в драку и стрельбу. Одна женщина достала пневматический пистолет и начала им угрожать другой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотела отрезать головы - в России женщина убила мужа и малолетних детей

Потом выстрелила несколько раз, однако промазала. На фоне выстрелов слышны детские крики и плач.

Другая пьяная женщина пыталась отобрать пистолет у подруги. Но не получилось.

На место инцидента прибыла полиция. Никто не пострадал. Женщин забрали в отделение, однако быстро отпустили.

Пьяная женщина вернулась на детскую площадку. Там угрожала прохожим пистолетом.

В России женщина пострадала от выстрела ракетницы во время празднования дня военно-морского флота.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяная россиянка пыталась подстрелить подругу на детской площадке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную

Под Радой бросили гранату - погибли нацгвардейцы

В космос запустили первый украинский спутник

Диверсанты совершили провокацию на немецко-польской границе

Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном

В Киеве начали обучение в новом институте

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 24652
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 10314
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 9225
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 8703
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото &quot;апартаментов&quot; за $33 тыс.
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото "апартаментов" за $33 тыс.
8
 1 Просмотров: 5472
Мир
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
 Просмотров: 36
Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида
Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида
3
 Просмотров: 441
Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
Лидер "Аль-Каиды" и экс-советник бен Ладена вернулся в Афганистан
 Просмотров: 423
Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган
Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган
10
 Просмотров: 810
Украинцы попали под лавину на горе Казбек - русские спасать отказались
Украинцы попали под лавину на горе Казбек - русские спасать отказались Просмотров: 954
Больше всего комментируют
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Голосов: 408
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть