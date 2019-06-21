Президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперевозки из России в Грузию.
Соответствующий указ президент подписал в пятницу, 21 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Путин поручил Кабмину предоставить россиянам, которые находятся в Грузии, помощь по возвращению в РФ с учетом приостановления авиасообщения.
Указ запрещает пассажирское авиасообщение начиная с 8 июля 2019 года.
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Митинги в Тбилиси начались в четверг 20 июня. Грузин возмутило поведение депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который, сидя в кресле председателя парламента Грузии, пытался выступить. Оппозиция его облила водой. А отель, где разместилась российская делегация, забросали бутылками и мусором.
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