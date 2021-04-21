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среда, 21 апреля 2021 14:45

Путин вспомнил Януковича и заявил, что Лукашенко якобы хотели убить

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Путин вспомнил Януковича и заявил, что Лукашенко якобы хотели убить
Путин рассказал страшилку о покушении на Лукашенко и Януковича. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин вспомнил, что против самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко якобы готовили госпереворот и хотели его убить.

В этом же контексте он рассказал о президенте-беглеце Викторе Януковиче при обращении к Федеральному собранию.

"Недавно стало известно о попытках организации госпереворота в Беларуси и попытке убийства Александра Лукашенко. В то же время такие заметные действия не осуждает Запад", — прокомментировал Путин.

17 апреля Лукашенко заявил о покушении на него и его сыновей в Москве. Кремль даже подтвердил, что ФСБ задержала организаторов покушения в России. В РФ также заявили, что задержанные якобы совместно с украинскими националистами планировали организовать в Беларуси переворот. Однако США отрицали, что готовили покушение на Лукашенко.

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По словам Путина, украинского президента-беглеца Януковича тоже "чуть не убили и отстранили от власти с помощью госпереворота".

"Можно иметь любую точку зрения относительно политики Лукашенко, но практика организации госпереворотов, политических убийств — это уже слишком, переходит все границы", — заявил российский президент.

За 1,5 ч. Федерального собрания Путин не сказал ни слова об оккупированном Донбассе и о российских войсках на границе с Украиной.

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на передовой в Донбассе.

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