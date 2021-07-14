Путин сравнил союзное государство с Евросоюзом

Путин сравнил Союзное государство с ЕС. Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин сравнил союзное государство, которое он создал с белорусским диктатором Александром Лукашенко, с Европейским Союзом.

Об этом он заявил в пропагандистском интервью, появившимся на сайте Кремля.

По его словам, в Евросоюзе уровень интеграции "глубже", чем в союзном государстве. Российский президент сообщил, что союз РФ и Беларуси "в прямом смысле не государство, а определенный уровень интеграции".

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"Если сравнить с Евросоюзом, там гораздо глубже уровень интеграции, чем у нас в рамках союзного государства с Белорусью. Там единая валюта, мощный таможенный союз и так далее. И единое пространство передвижения", - прокомментировал Путин.

Также он отметил, что в Евросоюзе "есть все, чего мы пока не достигли".

"Тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентную способность. Если отношения будут развиваться в таком ключе, то мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. И будем по-партнерски работать со всеми соседями и друзьями", - подытожил лидер Кремля.

8 декабря 1999 года Россия и Беларусь создали надгосударственную организацию с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Сначала союзное государство имело целью объединения обеих стран. Однако они до сих пор сохраняют фактическую независимость.