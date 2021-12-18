Путин размышляет над вторжением в Украину - Салливан

Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой. Фото: dw.com

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.

Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует Reuters.

"Текущая оценка правительства США заключается в том, что он (Путин – ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину – ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений", сказал Салливан.

По последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной, сообщил он.

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Также, согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.

Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.

По последним оценкам разведки США, на границе с Украиной и вокруг нее Россия развернула более 50 так называемых батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути. Эти группы, в состав которых могут входить по 900 человек личного состава, представляют собой диверсифицированные самодостаточные боевые подразделения, в которых сосредотачиваются живая сила, артиллерия, противотанковые системы, разведывательные и инженерные мощности. Такие группы сыграли ведущую роль в российской военной активности в Украине в 2014 году.