Путин принялся пугать Запад оружием

Путин снова жалуется на "недружественные действия" по отношению к России. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин пригрозил Западу военной техникой.

Сказал об этом, выступая в Министерстве обороны.

Путин заявил, что США "манипулируют" международным правом и "выходят из международных договоров, которые им становятся неинтересными". Жаловался на расширение НАТО на восток и назначил Запад "виновным в напряженности в Европе".

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные соответствующие военно-технические меры. На недружественные шаги – жестко реагировать. Хочу подчеркнуть – имеем на это полное право", – сказал Путин.

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Добавил, что в случае размещения в Украине ракет США и НАТО их подлета к Москве составит 7-10 мин, а гиперзвуковых ракет – 5 мин.

17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения. Боевики также вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами, гаубицами и самоходные артиллерийские установки. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.