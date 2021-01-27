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среда, 27 января 2021 16:56

Путин пригрозил применением односторонней военной силы из-за введения санкций

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Путин пригрозил применением односторонней военной силы из-за введения санкций
Путин впервые за 12 лет выступил с речью в Давосе. Фото: reuters

Президент России Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе впервые за 12 лет.

Он заявил, что введение санкций "повышает риски одностороннего применения военной силы", сообщил РБК.

"Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сфер - подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это нас беспокоит", - прокомментировал Путин.

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По его словам, нынешнее состояние отношений с Европой "ненормально".

"Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Он означал бы конец цивилизации ", - заявил Путин.

По его мнению, страны мира должны объединиться в такой переломный момент.

В Кремле "из-за все более очевидных проблем со здоровьем" президента РФ Владимира Путина начинается трансфер власти.

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