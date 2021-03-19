Путин пригласил Байдена поговорить в прямом эфире

Путин пригласил Байдена поговорить сегодня или в понедельник. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без каких-либо задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - приводит слова Путина ТАСС.

Поговорить предложил 19 или 22 марта.

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"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник", - сказал Путин.

Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций после того, как президент Штатов Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.