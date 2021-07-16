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Путин помогал Трампу на выборах в 2016 году. СМИ опубликовали кремлевский "план вмешательства в демократию США"

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Путин помогал Трампу на выборах в 2016 году. СМИ опубликовали кремлевский &quot;план вмешательства в демократию США&quot;
Путин поддержал Трампа на выборах. Фото: Reuters

Опубликовали документы, в которых, по словам журналистов, изложен межведомственный "план Кремля по вмешательству в демократию США" во время президентских выборов 2016 года.

Они были приняты на совещании с членами Совета Безопасности 22 января 2016 года и подписаны президентом Владимиром Путиным, документы появились у The Guardian.

Участники встречи, как утверждается, согласились, что правительство Дональда Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы, поэтому нужно использовать "всю возможную силу" для содействия победе Трампа, которая приведет к "дестабилизации социально-политической системы США". Также в одной из частей отчета шла речь о том, что санкции, введенные США после аннексии Крыма Россией в 2014 году, способствовали усилению внутренней напряженности. В заключение говорится, что Кремлю следует искать альтернативные способы привлечения ликвидности в российскую экономику.

По данным газеты, в российском "плане вмешательства", в частности, изложена информация о "слабых местах" США, к которым были отнесены в том числе якобы растущая пропасть между левыми и правыми силами и настроения против истеблишмента при президенте Бараке Обаме. Кроме того, было уделено внимание так называемым медиавирусам, которые через медийные каналы предлагалось внедрить в американскую политическую повестку, чтобы "менять массовое сознание".

"Похоже, что в документах была изложена дорожная карта того, что на самом деле произошло в 2016 году", – утверждает издание.

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В октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило шестерых российских офицеров Главного разведывательного управления в хакерских атаках. По данным ведомства, подозреваемые – это сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии.

В марте этого года Управление национальной разведки США опубликовало отчет, где говорится, что российские власти с разрешения Путина во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по "очернению" кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и поддержке Трампа для того, чтобы "подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США".

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