Путин подписал закон о выходе РФ из Договора об открытом небе

Россия вышла из Договора об открытом небе. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон об отказе от участия в Договоре об открытом небе.

Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации РФ.

Договор об открытом небе подписали 24 марта 1992 года в Хельсинки представители 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Согласно договору, страны-участницы могут осуществлять полеты разведывательных самолетов над территориями друг друга с целью контроля военной деятельности.

Россия присоединилась к договору 26 мая 2001-го. Однако РФ осуществила ряд нарушений условий соглашения. Было запрещено осуществлять разведывательные полеты в 500-километровой зоне над Калининградской областью РФ и в 10-километровом коридоре над границей Южной Осетии и Абхазии.

21 мая 2020 года США объявили о намерении выйти из договора из-за системных нарушений и кибератак со стороны России. Однако в Белом доме заявили, что готовы вернуться, если Россия начнет выполнять все условия договора. Этого не произошло и США денонсировали соглашение 22 ноября 2020 года.

Администрация президента США Джо Байдена официально сообщила российской стороне, что Соединенные Штаты не намерены возобновлять свое участие в Договоре об открытом небе.