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четверг, 18 марта 2021 14:14

Путин по-детски ответил на заявление Байдена, который назвал его убийцей

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Путин по-детски ответил на заявление Байдена, который назвал его убийцей
Путин пожелал Байдену здоровья. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин лично прокомментировал заявление главы США Джо Байдена, который назвал его убийцей.

Он отреагировал на слова американской стороны во время видеоконференции.

"Мы действительно с Байденом лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, шутки", - прокомментировал Путин.

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По его словам, когда оценивают другие народы, то всегда смотрят "как будто в зеркало".

"Мы всегда там видим себя. Потому что перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы есть на самом деле. И вот знаете, я вспоминаю, в детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл глубокий в этом", - сказал Путин.

Президент США Джо Байден во время интервью американскому телеканалу назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит цену за вмешательство в выборы Штатов.

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18
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