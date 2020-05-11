Путин ослабил карантин в РФ, несмотря на то, что страна вошла в тройку по заражению Covid-19

Путин ослабил карантин в России. Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что введение режима самоизоляции и нерабочих дней якобы позволило затормозить распространение инфекции.

За последние сутки в России обнаружили 11 600 новых инфицированных коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек, из-за чего страна вошла в тройку "лидеров", уступив США (1,3 млн случаев) и Испании - 224,3 тысячи зараженных Covid-19, сообщает РБК.

С учетом последних данных, Россия обошла по показателям заболеваемости коронавирусом Великобританию, где подтверждено 220,4 тысячи случаев заражения COVID-19 и Италию с 219 тысячами инфицированных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль анонсировал программы для поддержки бизнеса

С 12 мая должна восстановиться работа промышленных предприятий, и теперь Россия может перейти к началу поэтапного выхода из режима карантина.

По состоянию на утро 11 мая во мире зафиксировано 4 103 152 случаи заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 77 977 новых инфицирований.