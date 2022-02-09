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среда, 09 февраля 2022 16:52

Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт

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Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может устроить провокацию на Донбассе, но на масштабное вторжение не пойдет / Фото со страницы Олега Жданова в Facebook

Россияне в 20-х числах февраля могут устроить провокацию и предпринять попытку нового нападения "трактористов и шахтеров" на Донбассе. Однако на полноценное нападение не отважатся, потому что для этого не хватает ресурсов. А США больше бьют тревогу, чем Украина по поводу возможной новой агрессии, потому что ведут собственную игру. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я обратил бы внимание на 22.02.2022. Если вспомним русско-грузинскую войну 2008 года, судя по всему, Путин любит цифровую симметрию. Не исключаю в этот или ближайшие дни российскую провокацию, хотя никто не может сказать точно, что в голове у Путина. Она может быть преимущественно на Донбассе, потому что тогда россияне могут сказать, что это не они. В России фактически будут развязаны руки, потому что снова все спишут на "шахтеров и трактористов". Любой другой участок границы со стороны России и Беларуси – это официальная война, реакция наша и партнеров по всему миру на вооруженную агрессию против суверенной страны", - говорит Олег Жданов.

Эксперт считает, что в Кремле сейчас идет противостояние между теми, кто хочет активных боевых действий, и теми, кто хочет дальнейшего диалога с Западом, где у многих российских чиновников спрятаны деньги, имущество и семьи.

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"По возвращении Путина с открытия Олимпиады в Пекине Китай провоцирует Россию на силовой сценарий. Хочет, чтобы Москва устроила конфликт, тогда Путин полностью разорвет отношения с Западом и станет младшим партнером в игре КНР, которая подчинит себе россиян. Но не все российское руководство желает конфликта. Пока глава Кремля стремится к конфронтации, его окружение хочет идти на Запад, где у них имущество, счета, семьи. Глава российского МИДа Сергей Лавров затягивает РФ в переговоры с США, а Путин отдает приказ о переброске войск к западным границам России. Только от решения в Кремле будет зависеть, будет ли военный удар и какой. Пока окончательного решения нет", - говорит эксперт.

Олег Жданов считает, что Россия ни при каких условиях не пойдет на масштабное наступление, только на небольшие нападения и провокации.

"На масштабное наступление Путин не пойдет ни при каких условиях. Россия экономически не может вытянуть большую войну, даже длительного нападения на одном активном направлении. Например, если на Донбассе перейдут в наступление и попытаются расширить оккупационные зоны до границ Донецкой и Луганской областей. Если там война затянется дольше месяца, экономика России не выдержит. Главное, они не могут собрать такое количество людей, необходимое для нападения. В РФ не проводят мобилизацию Если ее объявить, то может провалиться, потому что российское общество довольно пацифистское, против войны в Украине", - говорит эксперт.

США говорят о высокой вероятности нападения, а украинские власти спокойны, потому что Штаты ведут собственную игру, считает эксперт.

"Цель Вашингтона – развалить возможные договоренности России и Китая, сделать невозможным подписание между ними стратегического договора о военно-дипломатическом союзе. А дальше, чтобы российская элита сменила политический курс страны на более адекватный. Для этого следует заменить Путина другим лицом, которое сменит политические ориентиры страны на более адекватные", - говорит Олег Жданов.

Также Олег Жданов считает, что российские войска теперь будут постоянно у границ Украины, перманентно нам угрожая, как Дамоклов меч.

"Никто не будет отводить войска – они там, если не навсегда, то надолго. Там не полигоны, но пункты постоянной дислокации новых частей. Россия реформирует свои вооруженные силы и возвращается в советскую структуру больших групп, ориентированных на наступление, а не на защиту", - говорит эксперт.

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Украина - буферная страна между НАТО и Россией, и имеющий у нас влияние имеет преимущество. Именно поэтому мы стали таким геополитическим центром, поэтому за нас борются Запад и Восток, считает эксперт. Также, по его мнению, без Украины нет Российской империи и исчезает легенда Москвы о Киевской Руси как родине трех народов. Для Запада потеря Украины – возвращение к ситуации перед 1991 годом – прямого противостояния между СССР и НАТО без буферной зоны.

"Наша главная стратегическая задача – сдерживание и медленное перемалывание российской милитарной машины. Никогда не будем чувствовать себя в безопасности рядом с агрессивной Москвой. А Запад будет помогать нам оружием, чтобы не проиграли россиянам, потому что тоже не заинтересованы в нашем поражении. Украина – главный фактор сдерживания российской агрессии в Европе", - говорит Олег Жданов.

В среду, 9 февраля, в Украину прибыла очередная партия военной помощи из Великобритании. Вооружение доставили в аэропорт "Борисполь". Британские военные разгрузили вооружение из самолета.

Автор: Игорь Тымоць
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09
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