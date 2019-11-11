Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Путин с Меркель обсудили Донбасс и транзит газа. Фото: pnp

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и транзит российского газа через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, Путин и Меркель подчеркнули важность соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей. Также речь шла о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

"Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - говорится в сообщении.

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Также Путин и Меркель говорили о текущих трехсторонних переговорах об условиях транзита российского газа через территорию Украины. Об итогах переговоров не сообщается.

Президент России Владимир Путин готов к саммиту лидеров стран "нормандской четверки". Об этом он сообщил во время пресс-конференции.