Путин хочет ввести в Украину наемников из Сирии – реакция США

Россия пытается набрать бывших боевиков ИГИЛ. Фото: pixabay.com

Россия хочет привлечь выходцев с Ближнего Востока к войне на Украине. В частности, наемников из Сирии.

Соединенные Штаты Америки сочтут этот шаг агрессора новой эскалацией, сообщили в Госдепартаменте США.

О своих намерениях привлечь добровольцев из стран Ближнего Востока российские власти заявили утром 11 марта. По словам представителей Госдепантамента, их участие в войне станет новой эскалацией конфликта.

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Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия пытается набрать бывших боевиков ИГИЛ.

Российские официальные лица, в том числе министр Шойгу, объявили об поспешном наборе 16 тыс. бывших боевиков ИГИЛ для использования против украинских гражданских лиц.

Вербовка ИГИЛ и заявления российской пропаганды о химоружии свидетельствуют о попытке реализации "сирийского сценария" в Украине", - отметил он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.