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"Пушки вместо масла": объяснили причину бедности в России

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&quot;Пушки вместо масла&quot;: объяснили причину бедности в России
Официально бедными в России считают 17 млн человек. Фото: ТАСС

В России планируют снизить уровень бедности вдвое путем адресных выплат семьям.

Глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на это потребуется несколько сот миллиардов рублей, пишет российская служба "ВВС" .

В 2020 году официальный уровень бедности в РФ составил 12,1%. В эту категорию вошли более 17 млн человек. Их доходы ниже прожиточного минимума. В прошлом году он в среднем составлял 11 301 руб. - примерно 4150 грн. В каждом регионе показатель рассчитывается свой. В зависимости от него насчитывают различные выплаты населению.

400 тыс. россиян относятся к группе экстремальной уязвимости - фактически находится на грани голода, согласно опубликованной в июле статистике ЮНИСЕФ. Еще 8,7 млн - 6% населения - отнесли к группе умеренной уязвимости. Это те, кто не пропускает приемов пищи, но в целом заметно сокращает ее потребление.

В марте президент РФ подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи. Выплата может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для ребенка. Ранее пособие выплачивали в одинаковом размере - 50%.

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"Экономика России не растет с 2014 года. Решить проблему бедности поэтому крайне тяжело, - комментирует экономист Сергей Алексашенко "Эху Москвы". - У бюджета денег больше не становится, страна все время стоит перед выбором: пушки вместо масла или масло вместо пушек. Но почему-то страна всегда выбирает пушки, а масло отодвигает на второй план".

"Чтобы раздать каждому по какой-то сумме, большого ума не надо, - говорит Алексашенко. - Для любой страны проблема бедности решается не за счет того, что вы один раз заплатили пять тысяч рублей или 10 тысяч рублей на ребенка, семью, пенсионера. Она решается тем, что экономика начинает расти быстрее и правительство осознанно реализует специальные программы таких адресных выплат тем, кто в деньгах действительно нуждается. В Украине реализовали такую модель. Провели большую программу верификации, подтверждения статуса нуждаемости. Министерство финансов ее разрабатывало и внедряло в жизнь больше двух лет. И сейчас она успешно работает. Самые крупные в Украине идут выплаты семьям в связи с ростом тарифов на тепло, на газ в рамках этой программы".

Четверть россиян оценивают материальное положение семей как плохое. Почти две трети - как среднее, согласно прошлогоднего опроса всероссийского центра изучения общественного мнения. В общем оценивали экономическое положение в стране как хорошее 12% россиян.

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Дата
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