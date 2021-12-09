Псаки опровергла информацию о давлении США на Украину

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки: "Информация о давлении со стороны США на Украину абсолютно ошибочна". Фото: Reuters

Белый дом опроверг информацию СМИ о давлении США на Украину в вопросе частичной автономии Донбасса.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Информация о давлении со стороны США на Украину, чтобы та предоставила частичную автономию ОРДЛО, абсолютно ошибочна", - сказала Псаки.

Так она ответила на вопрос о том, оказывают ли США давление на Украину, чтобы та уступила России часть территории, удержав ее от вторжения.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в свою очередь заявил, что президенты США и России на онлайн-саммите, состоявшемся 7 декабря, не обсуждали вопросы государственных границ Украины.

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"Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего по Украине без Украины", - сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что на переговорах президентов США и России не было заключено ни одного соглашения, а также не было никаких уступок относительно Украины.

Американские СМИ сообщили, что Байден после саммита с Путиным якобы будет давить на Украину, чтобы она согласилась на частичную автономию Донбасса. В свою очередь Байден во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты Америки решили стать участником мирного процесса в Украине. "Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом...США очень заинтересованы, чтобы в Украину пришел мир", - сказал он после разговора президентов.