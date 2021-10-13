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четверг, 14 октября 2021 12:10

Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука
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Фото: news.ykt.ru
Феликс Баумгартнер готовится совершить рекордный прыжок
Баумгартнер покидает капсулу, в которой он сидел в ожидании подъема, 9 октября 2012 г. Миссия была отложена из-за сильного ветра.
Феликс Баумгартнер на стартовой площадке в Нью-Мексико 9 октября 2012 г
Феликс Баумгартнер стоит на летном поле после несостоявшегося полета 9 октября 2012 г.

14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер первым в мире преодолел скорость звука. Он прыгнув с высоты 39 км и достиг рекордной скорости 1357,6 км/ч.

Прыжок длился 9 мин 3 с. Более 8 млн человек наблюдали за парашютистом в прямом эфире.

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Австриец Феликс Баумгартнер начал заниматься парашютным спортом в 16 лет и прославился как бейс-джампер. В 1999 году он совершил самый высокий прыжок с башни Петронас в Куала-Лумпуре. И низкий со статуи Христа в Рио-де-Жанейро.

В 2004 году он установил еще один мировой рекорд, прыгнув с самой большой опоры в мире, с виадука Мийо (341 м) во Франции. Через три года он побил этот рекорд прыжком с самого высокого небоскреба того времени, Тайбэй 101 на Тайване (450 м).

В 2010 году Феликс Баумгартнер подписал соглашение с компанией Red Bull для подготовки к прыжку из стратосферы. Он хотел стать первым парашютистом, которому удалось бы преодолеть звуковой барьер. Первый пробный прыжок был совершен 15 марта 2012 года с высоты 21,8 м. Баумгартнер провел в свободном падении 43 с и достиг скорости 580 км/ч до открытия парашюта. Во время второго пробного прыжка, 25 июля 2012 года с высоты 29,460 м, он достиг скорости 863 км/ч.

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В 9:30 14 октября 2012 года, в день 65-летия легендарного полета Чарльза Егера, который в 1947 году первым в мире преодолел звуковой барьер, из Международного авиацентра города Розвелл запустили специальную капсулу, которая через 2,5 часа поднялась на высоту 39 км.

Подготовка к прыжку заняла полчаса, после чего со словами "я возвращаюсь домой" Феликс Баумгартнер выпрыгнул из капсулы. За 20 с свободного падения он набрал скорость 700 км/ч. Через 40 с он достиг скорости звука, а через 50 - достиг максимальной скорости 1357,6 км/ч. Это самая большая скорость, с которой когда-либо передвигался человек без помощи летательного аппарата.

Кроме того, Баумгартнер установил еще два мировых рекорда - высота прыжка 38969,4 м и расстояние, пройденное за время свободного падения, 36402,6 м.

Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, преодолевший скорость звука, завершил карьеру после рекордного скачка из стратосферы. "Ничего более весомого после этого я не смогу добиться. Это был главный проект в моей жизни", - считает Феликс Баумгартнер.

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Дата
14
октября

Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука

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