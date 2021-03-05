Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты

У 3 пациентов организм так же отреагировал на повторное введение. Фото: pixabay.com

У вакцины от Covid-19 компании Moderna обнаружили отдаленные побочные эффекты в виде высыпания.

В диапазоне от 4 до 11 дней после 1-й дозы препарата у 12 пациентов появились кожные воспаления, пишет New England Journal of Medicine.

"У ряда пациентов возле места инъекции после полного исчезновения начальных местных и системных симптомов, связанных с вакцинацией, появилась реакция. У 5 человек бляшки были 3-й степени, то есть диаметром более 10 сантиметров", - сообщили медики.

В связи с отсутствием противопоказаний для дальнейшей вакцинации эти пациенты получили обе дозы. У 3 пациентов организм так же отреагировал на повторное введение, еще у 3 человек реакция была не такая интенсивная.

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Доктор Комаровский утверждает, что индийская вакцина CoviShield, которой прививают украинцев, равна AstraZeneca. Он призвал не верить слухам и смело делать прививки этим препаратом. Врач признался, что вакцины Pfizer и Moderna ему нравятся больше. Но поскольку в Украине нет возможности сделать прививки этими вакцинами, нужно смело вакцинироваться CoviShield.