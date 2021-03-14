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воскресенье, 14 марта 2021 22:26

Протесты в Мьянме: за день убили по меньшей мере 14 демонстрантов

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Протесты в Мьянме: за день убили по меньшей мере 14 демонстрантов

В промышленном пригороде главного города Мьянмы Янгон в воскресенье силовики убили по меньшей мере 14 участников акций протеста.

Об этом сообщает агентство Reuters. Силы безопасности открыли огонь по протестующим в пригороде Янгона, где проживают мигранты, сообщают местные СМИ.

Армейское телевидение Мьянмы сообщило, что силы безопасности применили силу после того, как загорелись четыре швейные фабрики и завод по производству удобрений, около 2000 человек останавливали пожарные машины на пути к горящим сооружений.

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Государственное телевидение заявило, что в день протестов погиб полицейский.

Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактическую лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Он Мьин и других гражданских руководителей. Лидеры западных стран осудили переворот.

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