Протесты в Беларуси: сотрудника МКЗТ, который снимал Лукашенко на телефон, задержали

Основания задержания мужчины неизвестны. Фото: Reuters

Рабочего Минского завода колесных тягачей, который снимал на телефон президента Беларуси Александра Лукашенко во время словесного конфликта с сотрудниками, задержали.

До сих пор не известно на каких основаниях он был задержан. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"Правозащитники" Весны "были проинформированы о задержании Андрея Судасу, работника Минского завода колесных тягачей (МКЗТ). Именно он снимал Лукашенко на телефон во время словесного конфликта с сотрудниками", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, мужчина находился в отделе милиции Заводского района Минска.

"Его друг, который разговаривал с женой Судасу, позже сказал, что он уже дома ...", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей (МКЗТ), где выступил перед работниками предприятия. Присутствующие на предприятии люди встретили белорусского лидера с возмущением.