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воскресенье, 06 сентября 2020 16:59

Протесты в Беларуси: силовики пустили в ход слезоточивый газ

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Протесты в Беларуси: силовики пустили в ход слезоточивый газ
В Гродно силовики пытались разогнать протестующих слезоточивым газом. Фото: tut.by

В Гродно 6 сентября начались столкновения протестующих с ОМОН.

Силовики пустили в ход слезоточивый газ. Об этом сообщает TUT.BY.

"У здания областной филармонии в Гродно собралась большая группа людей. Здесь же находятся сотрудники милиции, которые предупреждают участников митинга о том, что их протест" несанкционированный ". Митингующие колонной двинулись на проспект Янки Купалы. Еще одна группа митингующих собралась на улице Островского. Там , по словам очевидцев, уже были задержания ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, люди продолжают собираются и на площади Советской, в которую также взыскали силовиков.

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"В Гродно люди стали собираться в разных частях города с 12:00, силовики задерживают. Во время митинга ОМОН распылил среди участников митинга слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Как информирует издание, большая колонна людей стала двигаться со стороны здания областной филармонии, со стороны улицы Дзержинского, а также из микрорайона Вишневец. На площади Тизенгауза в это время военные развернули выставку техники, площадь Ленина перекрыта. Старый мост перекрыли сотрудники ГАИ.

6 сентября власти стянули в Минск большое количество силовиков и спецтехники, площади в центре окружили и огородили колючей проволокой.

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Дата
06
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