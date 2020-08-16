Протесты в Беларуси: люди направились в Дом правительства

Участники протестов выходят на всю ширину проезжей части. Фото: Tut.by

Сотни тысяч людей, которые собрались с бело-красно-белыми флагами возле стелы "Минск - город-герой", теперь двигаются в сторону проспекта Независимости и к правительству Беларуси.

В руках люди держат плакаты с различными лозунгами: "Верни мой город!", "Суд", "Ермошина - на Окрестина", "Выключи БТ", "Света - наш президент", "Свободу политзаключенным!". Об этом сообщает белорусское отделение Радио Свобода.

"Дальнейший путь - в Дом правительства. Сначала именно там планировали проведение митинга, но площадь внезапно заняли сторонники Александра Лукашенко", - рассказывают журналистам демонстранты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хацкевич поддержал протесты в Беларуси

Стоит отметить, что проспект Победителей полностью закрыт. Участники марша полностью перекрывают проезжую часть.

"На улицах, прилегающих к проспекту Независимости, в частности на Красноармейской и Ульяновской, много спецтехники, около двух десятков автозаводов и водометов", - говорится в сообщении.

В Беларуси сегодня проходит марш "За свободу", самый масштабный в истории страны. Из разных частей столицы люди колоннами сходятся к Стеле в Парке Победы. Участники акции комментируют, что такой многолюдной демонстрации еще не видели. Люди продолжают сходиться.