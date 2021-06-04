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пятница, 04 июня 2021 14:22

Протасевича в отпуске преследовали - МВД Греции

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Протасевича в отпуске преследовали - МВД Греции
За Протасевичем следовали в Греции. Фото: Euroradio

За оппозиционным журналистом и соучредителем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем следили неизвестные люди в течение нескольких дней в Греции – вероятно, агенты белорусских и российских спецслужб.

Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на сотрудника МВД Греции.

Должностные лица Греческой национальной разведывательной службы, EYP, сообщили о трех неизвестных оперативниках, которые следили за Протасевичем в Афинах с момента его прибытия 9 мая.

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Журналист прилетел в Афины для участия в Дельфийском экономическом форуме, где выступала белорусский оппозиционный лидерк Светлана Тихановская.

После окончания форума Протасевич отдыхал со своей девушкой Софией Сапегой на острове Крит.

"Когда мы собрали записи с камер видеонаблюдения в гостиницах, с Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами. Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогли установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда тот пролетал над Беларусью", - сообщили в МВД Греции.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ, София Сапега. Их задержали.

Задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. Так, в обнародованном "интервью" Протасевич заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков и уважает Александра Лукашенко.

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