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Спецтема: Напад Росії на Україну

Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину

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Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину
Компании будут принимать будущие бизнес-решения, основываясь на изменениях ситуации. Фото: pixabay.com

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company поддержала Украину.

Компания приостанавливает показ своих фильмов в кинотеатрах России, говорится в официальном заявлении Disney.

"Учитывая неспровоцированное вторжения в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы прекращаем выпуск фильмов в РФ, в частности показ мультфильма "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", - заявили представители компании.

Кинокомпания Warner Bros по примеру Disney "эвакуировала" ленту о Бэтмене с Робертом Паттинсоном из кинотеатров РФ. Премьеру отменили. Информация о показах других фильмов студии пока неизвестна.

Sony Pictures, вслед за Disney и Warner Bros, также приостановила премьеры своих фильмов в России.

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В то же время в Disney также обеспокоены беженцами из Украины, которым пришлось покинуть страну из-за агрессии российских военных.

"Мы работаем с нашими партнерами из общественных организаций, предоставляя срочную гуманитарную помощь беженцам", - добавили в компании.

YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине. С сегодняшнего дня у нас недоступны "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов.

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