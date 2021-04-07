Проститутки устроили акцию с требованием приоритетной вакцинации

Акция протеста проституток в Бразилии / Getty Images

Проститутки в бразильском городе объявили забастовку на неделю, требуя, чтобы их включили в группу работников, получающих приоритетную вакцинацию от Covid-19.

По словам проституток, из-за закрытия отелей в городе Белу-Оризонти тысячи проституток стали искать клиентов на улице. Об этом пишет Daily Mail.

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"Находимся на передовой, двигая экономику страны. И мы в опасности", - сказала глава Ассоциации проституток штата Минс-Жерайс Сида Виейра.

Виейра и другие проститутки провели акцию в понедельник на улице с закрытыми ставнями отелей, где они работали, размахивая плакатами с надписями: "Секс-работницы тоже профессионалы по охране здоровья" и "Секс-работницы - приоритетная группа".

"Мы - часть приоритетной группы, так как имеем дело с различными типами людей, и наша жизнь в опасности", - сказала одна из протестующих Лусимара Коста.

Правительство Бразилии уделило первоочередное внимание вакцинации медикам, учителям, пожилым, коренным народам и людям с хроническими болезнями. Власти надеются вакцинировать эти группы, около 77 млн ​​человек, в 1-й половине 2021-го, но эксперты говорят, что процесс может затянуться до сентября из-за нехватки доз вакцин.

Как и остальная часть Бразилии, штат Минас-Жерайс борется со 2-й волной пандемии. Но количество смертей на 100 тыс. жителей, что составляет 121, есть одним из самых низких в стране.

Пандемия Covid-19 унесла жизни более 337 тыс. бразильцев. Больше умерли только в США - более 570 тыс. В стране с населением 211 млн человек в целом заболело 13,1 млн человек. Во вторник в Бразилии было зарегистрировано почти 87 тыс. новых случаев. Впервые за день было зарегистрировано более 4 тыс. смертей.