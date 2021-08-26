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Пропагандисты Кремля прифотошопили афганским беженцам оружие, чтобы изобразить их террористами: фото

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Кремлевский пропагандистский ресурс RT прифотошопил беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы, чтобы изобразить их террористами.

На это обратили внимание пользователи Twitter.

Российские пропагандисты дорисовали оружие афганской семье, прибывшей на бельгийскую военную базу Мульсбрук после эвакуации из Кабула. Оригинальный снимок принадлежит информационному агентству Reuters.

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Автор: RT
  "До 100 эвакуированных афганцев в списках разведывательных агентств - официальный представитель США". Так подписали отредактированное фото российские пропагандисты.
"До 100 эвакуированных афганцев в списках разведывательных агентств - официальный представитель США". Так подписали отредактированное фото российские пропагандисты.

На обнародованном фото есть пометка, что оно отредактировано. Однако надпись настолько незаметна, что ее невозможно прочитать без увеличения фото на экране.

"Некоторые террористы получают бесплатный проезд из Афганистана?", - подписали заголовок пропагандисты Кремля.

Автор: Reuters
  Так выглядит оригинальное фото Reuters.
Так выглядит оригинальное фото Reuters.

Сотрудники RT удалили пост после скандала в Twitter.

"Российская государственная телекомпания RT фотошопит оружие и гранатометы на фото невинной афганской семьи беженцев, чтобы изобразить их террористами", - подчеркнул один пользователь соцсети.

В Афганистане в аэропорту Кабула эвакуации ожидают тысячи людей. С момента перехода власти к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 тыс. человек. Более 10 тыс. человек все еще ожидают эвакуации, но в любой момент в аэропорт может прибыть больше людей.

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Дата
26
августа

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