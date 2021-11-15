Продолжают прибывать: Беларусь назвала количество беженцев на границе

Мигранты в Минск продолжают прибывать. Фото: t.me/belta_telegramm

В лагере между Польшей и Беларусью находятся более 2 тыс. беженцев.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного комитета Беларуси в Тelegram.

"В стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска Брузги в минувшие выходные дни 13-14 ноября продолжали прибывать беженцы. Уркгулирования кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

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Уверяют, что в лагерь периодически подвозится гуманитарная помощь – питание, теплые принадлежности и средства гигиены. На территории якобы появились контейнеры для мусора, биотуалеты.

"Дети беженцев обеспечивались горячим питанием в теплой палатке. Однако на предложение властей перевезти их в оздоровительные лагеря, расположенные в окрестностях, был получен отказ", - добавили в белорусском ведомстве.

Ранее украинская разведка заявила, что на территории Беларуси находится около 15 тыс. нелегальных беженцев. Они прибывают в Минск как туристы.