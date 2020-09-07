Продает коллекцию виски, чтобы купить дом

Первая бутылка виски Macallan 1974 / ВВС

Отец дарил сыну ежегодно на день рождения виски 18-летней выдержки. Их собралось 28 бутылок. Сейчас хочет продать коллекцию и купить себе дом.

Мэттью Робсон с английского Тонтона родился в 1992 году. Ежегодно в день рождения отец Пит даровал ему бутылку односолодового виски Macallan 18-летней выдержки. На это потратил около $6,6 тыс. Сейчас коллекцию парень хочет продать за почти $53 тыс и купить дом. Об этом пишет ВВС.

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"Виски - не лучший подарок, когда ты мальчик. Поэтому сначала я был мал, чтобы начать пить. Однако отец всегда давал мне строгую установку - не открывать ни одну бутылку. Затем было трудно удержаться от соблазна, но я это сделал. Сейчас коллекция стала настоящей копилкой", - говорит Мэттью.

Пит Робсон происходит из шотландского Милнаторта. Первую бутылку виски в 1974-м он купил при рождении Мэттью.

"Я подумал, это было бы интересно покупать ему ежегодно виски. Чтоб он имел 18 бутылок 18-летнего виски на 18-й день рождения. Это не единственный подарок, который он получал от родителей. Скорее уникальный и нам повезло, что он его сохранили", - сказал Пит Робсон.

Продавец виски Марк Литтлер сказал, что коллекция - интересная. Ее можно оценить в примерно $53 тыс. Этих денег должно хватить на первый депозит за дом для Мэттью.

"Цена виски Macallan существенно выросла за последние 10 лет. Такая богатая коллекция стоит этих денег. Уже ряд потенциальных покупателей из Нью-Йорка и стран Азии активно ею интересовались", - сказал Марк Литтлер.