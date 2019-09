Продадут 25 автомобилей, изъятых у сына правителя Экваториальной Гвинеи

В Швейцарии выставят на аукцион коллекцию из 25 автомобилей класса люкс, конфискованных у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы.

Торги будет проводить аукционный дом Bonhams. Об этом сообщил Reuters.

Оценочная стоимость машин составляет 18,5 млн швейцарских франков, около $18,7 млн.

Как отмечается, на продажу выставили семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren. В коллекции есть эксклюзивный Lamborghini Veneno Roadster, который существует только в девяти экземплярах, за него хотят получить не менее 5,2 млн франков.

