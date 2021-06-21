Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой

Испытания Джеральда Форда прошли в Атлантическом океане. Фото: US Navy

Американские военнослужащие устроили взрыв у берегов Флориды, чтобы проверить на прочность конструкцию авианосца Джеральд Форд.

Испытания прошли в Атлантическом океане в 161 километре от побережья. Об этом сообщила пресс-слжба Минобороны США.

Заряд бомбы массой более 18 тонн вызвал взрыв, сравнимый по мощности с землетрясением магнитудой 3,9.

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Авианосец успешно выдержал испытания и показал устойчивость к сбрасыванию таких бомб и свою эффективность в условиях боя.

Группа боевых кораблей Военно-морских сил США, в состав которой входит авианосец "Гарри Трумэн", начала воздушные операции в Сирии. Операция будет направлена ​​против террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.