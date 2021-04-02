"Пришел осуществлять революцию" - белорус пытался вломиться к президенту Франции с горящей бутылкой

Алексей Кузьмич пытался вломиться в Елисейский дворец. Фото: art_kuzmich

В Париже задержали 33-летнего мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона с бутылкой, похожей на коктейль Молотова. В бутылку был воткнут кусок подожженной ткани.

Неизвестный решился на поступок 1 апреля, пишет Le Figaro.

Он перелез через забор Елисейского дворца. У него было 2 напарника, которые снимали все на камеру. Полиция задержала всех членов группы за "попытку насилия с применением оружия". Однако содержимое бутылки оказался безопасным.

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Мужчина с бутылкой назвал себя художником и сказал, что это был перфоманс. По его словам, он не планировал никого обижать.

Задержанный оказался белорусским художником-аукционистом Алексеем Кузьмичом. В соцсетях он недавно опубликовал обращение к Макрону. В письме Кузьмич вспоминает коктейль Молотова и обвиняет Францию ​​в том, что страна якобы "скатывается к фашизму".

"Сегодня я пришел осуществлять революцию", - говорилось в публикации художника.

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