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четверг, 22 июля 2021 13:16

Президент разрешил выдавать паспорта без указания пола гражданина

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Президент разрешил выдавать паспорта без указания пола гражданина
В Аргентине в паспорте не будут указывать пол гражданина. Фото: Flx00

Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ, который позволяет в паспорте гражданина не указывать пол лица.

Об этом говорится на сайте президента Аргентины.

Согласно приказу, жители страны смогут получать удостоверения личности, в которых не указан женский или мужской пол.

"Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он - мужчина или женщина. Государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или к тому, с каким гендером они себя идентифицируют. Страну должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли и платят ли жители налоги, не осуществляют ли они преступления", - заявил Фернандес.

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"Есть тысячи способов любить и быть любимым", - заявил президент. Добавил, что в графе пол, кроме букв М и Ж, появится Х для небинарных персон.

В конце июня государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Штатах тоже планируют добавить третий пол.

В Украине будут выдавать биометрические удостоверения лицам, нуждающимся в дополнительной защите. С 1 сентября начнется выдача соответствующих документов.

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