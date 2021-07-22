Президент разрешил выдавать паспорта без указания пола гражданина

В Аргентине в паспорте не будут указывать пол гражданина. Фото: Flx00

Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ, который позволяет в паспорте гражданина не указывать пол лица.

Об этом говорится на сайте президента Аргентины.

Согласно приказу, жители страны смогут получать удостоверения личности, в которых не указан женский или мужской пол.

"Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он - мужчина или женщина. Государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или к тому, с каким гендером они себя идентифицируют. Страну должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли и платят ли жители налоги, не осуществляют ли они преступления", - заявил Фернандес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам будут делать паспорта за один день

"Есть тысячи способов любить и быть любимым", - заявил президент. Добавил, что в графе пол, кроме букв М и Ж, появится Х для небинарных персон.

В конце июня государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Штатах тоже планируют добавить третий пол.

В Украине будут выдавать биометрические удостоверения лицам, нуждающимся в дополнительной защите. С 1 сентября начнется выдача соответствующих документов.