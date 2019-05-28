Президент Австрии отправил правительство в отставку

Президент Австрии Александр Ван эр Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца.
Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а вот вице-канцлером был назначен министр финансов Хартвиг Льогера, сообщает на агентство APA.
Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей.
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Отставка правительства Себастьяна Курца обусловлена недоверием, которое ему выразили Национальный совет. Она обусловлена конституцией.
Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент Австрийская народная партия Курца одержала победу. Это произошло через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило бывшего вице-канцлера Штрахе уйти в отставку и подорвало имидж Партии свободы.
На видео Штрахе якобы встречался с племянницей российского олигарха, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.
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