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четверг, 12 сентября 2019 13:19

Премьер-министр Канады распустил парламент

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Премьер-министр Канады распустил парламент
Премьер-министр Канады распустил парламент. Фото: static.ukrinform.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил о начале избирательной кампании.

Общенациональные выборы должны состояться 21 октября, сообщает Радио Свобода.

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Лидер Консервативной партии Эндрю Шкир считает, что Трюдо "потерял моральный авторитет" на управление страной из-за скандала вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin.

В феврале бывший министр юстиции и генеральный прокурор Канады Джоди Вильсон-Рейболд утверждала, что Трюдо пытался убедить ее уберечь SNC-Lavalin от суда и пойти на мировое соглашение.

Канадскую компанию обвиняют в том, что она давала десятки миллионов долларов взяток с целью выиграть контракты в Ливии во времена режима Муаммара Каддафи, который был убит в 2011 году.

Сам Трюдо отрицал давление на прокуратуру в деле SNC-Lavalin, но говорил, что многие люди потеряют работу, если начнется уголовное преследование компании.

Этот скандал негативно сказался на рейтинге Трюдо, который стал премьер-министром в 2015 году.

Сегодня самолет Либеральной партии Канады, на котором премьер-министр страны Джастин Трюдо вылетал для проведения избирательной кампании, попал в аварию в аэропорту.

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