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вторник, 09 февраля 2021 05:15

Преемник Меркель озвучил свою позицию относительно Украины и России

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Преемник Меркель озвучил свою позицию относительно Украины и России
Германия поддерживает Украину. Фото: gazeta.ru

Лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - процитировал слова Армина Лашета в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Лашет также поддержал сохранение санкций против России и выступил за дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

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Напомним, Армин Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.

Возглавив партию после внутрипартийного голосования он стал одним из наиболее вероятных персон, которые могут стать новым канцлером ФРГ.

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