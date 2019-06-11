Представитель Путина приписывает идею федерализации Молдовы крупнейшему ее олигарху

Дмитрий Козак - спецпредставитель президента Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой Фото: rbc.ru

В России утверждают, что федерализацию Молдовы тайно предложил олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с пророссийской Партией социалистов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он является спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой.

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"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании Приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - сказал российский представитель.

В то время Плахотнюк настаивает на том, что федерализацию предложил сам Козак.

Недавно Конституционный суд принял решение о роспуске молдавского парламента и проведения выборов 6 сентября. Перед этим парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве". Украинские представители выразили беспокойство возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы.