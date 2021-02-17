Правоохранители нашли 4 млн поддельных медицинских масок

Полиция Испании обнаружила несколько миллионов поддельных масок. Фото: Reuters

В Испании полиция изъяла около 4 млн поддельных медицинских масок.

Подделки обнаружили в гостинице во время рейда через собрание, участники которого нарушили коронавирусные ограничения, сообщает The Local.

"Маски лежали в картонных коробках. Они были готовы к транспортировке и обозначены как имеющие высокую степень защиты", - рассказали правоохранители.

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Полиция также обнаружила принтер, способный печатать маски с маркировкой CE, что свидетельствует о соответствии европейским стандартам.

Следователи считают, что маски проходили маркировали, чтобы выпускать на рынок как сертифицированы.

Полиция провела обыск в отеле после того, как получила сообщение о собрании 48 молодых людей, которые нарушили ограничения по количеству людей, которым разрешено встречаться.

Офицеры задержали менеджера отеля по подозрению в подделке документов.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Постановление вступает в силу 24 февраля.