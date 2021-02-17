Правоохранители нашли 4 млн поддельных медицинских масок

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 891
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 882
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 2043
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 243
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 189
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 702
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1062
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 999
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 189
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
6
3
5
3
Звезда &quot;Сумерек&quot; приобрела имение за $6 млн
Звезда "Сумерек" приобрела имение за $6 млн
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
McDonald`s впервые за 5 лет изменит дизайн упаковки
McDonald`s впервые за 5 лет изменит дизайн упаковки
Сильные толчки и блокада городского транспорта – украинка о землетрясении в Японии
Сильные толчки и блокада городского транспорта – украинка о землетрясении в Японии
Путина били в пах, а Трампа поджарили на вертеле: как прошел парад в Германии
Путина били в пах, а Трампа поджарили на вертеле: как прошел парад в Германии
Видео
Все видео
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет
Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет
Создали чай со вкусами "конца света"
Создали чай со вкусами "конца света"
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
Интервью
1/5
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Просмотров: 144
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 882
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 189
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 819
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 594
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 189
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
среда, 17 февраля 2021 20:33

Правоохранители нашли 4 млн поддельных медицинских масок

  Комментировать
Правоохранители нашли 4 млн поддельных медицинских масок
Полиция Испании обнаружила несколько миллионов поддельных масок. Фото: Reuters

В Испании полиция изъяла около 4 млн поддельных медицинских масок.

Подделки обнаружили в гостинице во время рейда через собрание, участники которого нарушили коронавирусные ограничения, сообщает The Local.

"Маски лежали в картонных коробках. Они были готовы к транспортировке и обозначены как имеющие высокую степень защиты", - рассказали правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 90 человек добровольно согласились на заражение коронавирусом

Полиция также обнаружила принтер, способный печатать маски с маркировкой CE, что свидетельствует о соответствии европейским стандартам.

Следователи считают, что маски проходили маркировали, чтобы выпускать на рынок как сертифицированы.
Полиция провела обыск в отеле после того, как получила сообщение о собрании 48 молодых людей, которые нарушили ограничения по количеству людей, которым разрешено встречаться.

Офицеры задержали менеджера отеля по подозрению в подделке документов.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Постановление вступает в силу 24 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правоохранители нашли 4 млн поддельных медицинских масок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 58402
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 16029
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 10764
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 7434
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 6408
Мир
В США взорвали казино Трампа
В США взорвали казино Трампа Просмотров: 1287
90 человек добровольно согласились на заражение коронавирусом
90 человек добровольно согласились на заражение коронавирусом Просмотров: 198
99-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали
99-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали Просмотров: 387
Украинцы не смогут въехать в Европу по безвизу еще несколько месяцев
Украинцы не смогут въехать в Европу по безвизу еще несколько месяцев Просмотров: 567
Марс был пригоден к жизни - исследование
Марс был пригоден к жизни - исследование Просмотров: 909
Больше всего комментируют
9
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Украинцам пообещали не отключать электричество
1
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук
Голосов: 186
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть