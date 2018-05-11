Правительство Венгрии возглавил любимец Кремля

В Венгрии в четвертый раз премьер-министром стал 54-летний Виктор Орбан. Фото - ranskarpatia.net

В Венгрии в четвертый раз премьер-министром стал 54-летний Виктор Орбан. За его кандидатуру проголосовали 134 парламентария, против - 28.

Орбан известен пророссийскими заявлениями. В частности, во время агрессии России против Украины, в мае 2014 высказался относительно суверенных форм защиты и гарантий прав венгерского национального меньшинства в Украине в контексте двойного гражданства и "коллективных прав" на "автономию". Украинский МИД в свою очередь осудил такие высказывания.

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Теперь Орбан ошеломил новыми заявлениями. Во время выступления в парламенте он пообещал либеральную демократию заменить на так называемую христианскую, потому что она вроде бы лучше будет заботиться о человеческом достоинстве, свободе и безопасности.

В Венгрии уже сформировали новое правительство, на своих позициях останется ряд высокопоставленных, в том числе министр иностранных дел Питера Сийярто, который неоднократно критически отзывался в адрес Украины. Также в должности остался министр экономики Михали Варга и министр внутренних дел Пинтер Шардор.