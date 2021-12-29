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среда, 29 декабря 2021 22:55

Появились подробности полета самолета-разведчика над Украиной

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Появились подробности полета самолета-разведчика над Украиной
Самолет ВВС США совершил полет над Украиной. Фото: edition.cnn.com

Самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совместно с самолетом разведки RC-135V собирал информацию о ситуации над восточной Украиной. 27 декабря они впервые совершили полет над украинской территорией.

Об этом заявил представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил, сообщает CNN.

Американские самолеты-разведчики совершили полет с разрешения правительства Украины, и хотя точный маршрут не был раскрыт, они держались подальше от Донбасса.

По словам подполковника, датчики самолета E-8C могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России.

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Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.

Соединенные Штаты регулярно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и коалиции.

11 декабря США впервые использовали для разведки в украинском небе самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint. Всего самолет находился в украинском воздушном пространстве более шести часов.

Ранее полеты такого самолета над страной не фиксировались, использовались только стратегические беспилотники США RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии столкновения на Донбассе.

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Дата
29
декабря

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