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среда, 01 августа 2018 09:29

Появились новые подробности частной жизни королевских невесток

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Появились новые подробности частной жизни королевских невесток
Королевских невесток объединило общее хобби - теннис. Фото: Press Associataion

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон стала подругой жены принца Гарри Меган Маркл.

Об этом пишут The Daily Mail и Vanity Fair, сообщает Табло ID

"Кейт постаралась быть доброй к Меган и принять ее. Они очень разные по характеру, но хорошо ладят между собой", - сообщил источник.

Женщин объединила любовь к собакам и теннису. По словам источника, Меган приезжает к Кейт на чай, и они где-то раз в неделю говорят по телефону.

"Она (Миддлтон) очень поддерживает ее в том, что происходит с Меган и ее папой", - добавил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меган Маркл устроила страстные поцелуи с принцем Гарри на людях

После свадьбы Меган Маркл получила собственный герб. Дизайн, согласованный королевой Елизаветой II, напоминает о родине женщины - Калифорнии.

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Дата
01
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