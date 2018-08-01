Появились новые подробности частной жизни королевских невесток

Королевских невесток объединило общее хобби - теннис. Фото: Press Associataion

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон стала подругой жены принца Гарри Меган Маркл.

Об этом пишут The Daily Mail и Vanity Fair, сообщает Табло ID

"Кейт постаралась быть доброй к Меган и принять ее. Они очень разные по характеру, но хорошо ладят между собой", - сообщил источник.

Женщин объединила любовь к собакам и теннису. По словам источника, Меган приезжает к Кейт на чай, и они где-то раз в неделю говорят по телефону.

"Она (Миддлтон) очень поддерживает ее в том, что происходит с Меган и ее папой", - добавил собеседник.

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После свадьбы Меган Маркл получила собственный герб. Дизайн, согласованный королевой Елизаветой II, напоминает о родине женщины - Калифорнии.