Появилась первая реакция ЕС на массовые протесты в Казахстане

В ЕС призвали к мирному разрешению конфликта. Фото: Reuters

Европейский союз следит за протестами в Казахстане.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает "Європейська правда".

"Мы призываем всех заинтересованных лиц действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз ожидает, что они будут оставаться ненасильственными. Европейский союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности, а также выполнять свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

Между Европейским союзом и Казахстаном заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В Евросоюзе надеются, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу печати и доступ к информации онлайн и офлайн.

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"Европейский союз поощряет мирное решение ситуации путем инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважение основных прав граждан" - говорится в заявлении.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.