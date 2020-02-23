Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1278
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3951
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1755
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1728
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4788
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
18
12
4
19
12
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Фотограф &quot;поймал&quot; единственного в мире розового ската
Фотограф "поймал" единственного в мире розового ската
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Видео
Все видео
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 522
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1728
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 972
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 05:05

Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса

  Комментировать
Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса
Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Фото: КП

От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23 858 человек.

В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев, сообщает Reuters.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 135.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии более 50 человек заразились коронавирусом

В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 31860
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 19008
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 17335
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 16713
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 13338
Мир
В Пекине в рекордные сроки возвели завод по производству масок
В Пекине в рекордные сроки возвели завод по производству масок Просмотров: 117
Трамп запретил публиковать книгу своего экс-советника, в которой говорится об Украине
Трамп запретил публиковать книгу своего экс-советника, в которой говорится об Украине Просмотров: 81
В МВФ дали прогноз относительно экономики Китая
В МВФ дали прогноз относительно экономики Китая Просмотров: 306
В Индии нашли уникальное месторождение, которое сделает страну второй в мире по запасу золота
В Индии нашли уникальное месторождение, которое сделает страну второй в мире по запасу золота Просмотров: 630
Коронавирус в Иране унес жизни 6 человек
Коронавирус в Иране унес жизни 6 человек Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
2
Украина начала переписывать Минские соглашения
Голосов: 358
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua