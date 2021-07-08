Появилась информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Он похудел на 10-20 кг

Ким Чен Ын похудел на 10-20 кг. Фото: Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын резко потерял в весе. Поэтому в мире распространяются слухи о его проблемах со здоровьем.

Разведка Южной Кореи рассказала о самочувствии лидера, пишет Bloomberg.

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Ким Чен Ын похудел на 10-20 кг. Однако разведка узнала, что у северокорейского лидера нет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на управление страной.

Сейчас Ким посещает государственные мероприятия и появляется на публике. Один из экспертов по КНДР отметил, что вероятной причиной похудения лидера является желание улучшить собственный имидж внутри страны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заметно похудел. Из-за этого появилось множество слухов об ухудшении его состояние здоровья. В прошлом году Ким Чен Ын весил 140 кг. Национальная разведка Южной Кореи сообщала, что Ким добавлял в среднем 6-7 кг за год с момента прихода к власти в конце 2011 года.