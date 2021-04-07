Посреди поля живые люди лежали в могилах: что случилось

Живые люди лежали в свежих могилах. Фото: Reddit / Miller & Shellabarger

В штате Орегон, США, пользователи Google Maps нашли на картах свежие могилы в поле, в которых лежали живые люди.

Рядом с выкопанными ямами не было ни лопаты, ни любого другого инвентаря, пишет MSN.

Оказалось, что могилы - часть арт-проекта "Без названия (Могилы)" Дутеса Миллера и Стена Шеллебаргера в рамках фестиваля современного искусства.

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Цель перформанса: показать двух партнеров, которые лежат в могилах, одной рукой разрывают землю в направлении друг друга.

"Они роют могилу по индивидуальным размерам тела. Затем, лежа в могиле, одной рукой роют землю, чтобы добраться до любимого и держаться за руки вечно", - объяснил акцию Скотт Спех, директор Western Exhibitions в городе Иллинойс, где ранее были представлены другие работы этих художников.

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