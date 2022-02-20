Послы G7 призвали Россию увести войска от Украины

Министры выразили поддержку Украине и предупредили РФ о санкциях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины. Фото: bbs

Министры иностранных дел стран Большой семерки выразили обеспокоенность по поводу военного наращивания Россией вокруг украинских границ, в оккупированном Крыму и Беларуси и обострения на Донбассе.

Они также предупредили Россию о жестких санкциях в случае наступления на Украину. Заявление министров опубликовали на сайте посольства Британии в Украине, передает "Общественное".

"Призываем Россию выбрать путь дипломатии, деэскалацию напряженности, существенного вывода вооруженных сил вблизи границ Украины и полного соблюдения международных обязательств, в том числе по снижению рисков и прозрачности военных действий.

Как первый шаг, мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем судить о России по ее делам", - говорится в заявлении.

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Министры подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь для РФ огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции и выразили поддержку Украине, в частности, "приверженность ее суверенитету и территориальной целостности".

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжения провокаций и усилий по дестабилизации", - говорится в заявлении.

Министры добавили, что признают публичные заявления президента Владимира Зеленского, в которых отмечается твердая приверженность Украины Минским соглашениям и готовность внести конструктивный вклад в этот процесс.

В Великобритании считают, что после Украины президент России Владимир Путин может "анексировать Прибалтику". Таким образом, он хочет воспроизвести границы бывшего советского союза, рассказала в интервью Mail on Sunday глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего пребывания в Мюнхене заявил, что Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года.