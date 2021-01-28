Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 6318
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 252
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 90
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 2880
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 702
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 729
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 270
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2367
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
11
5
3
20
&quot;Искать своих и не учить язык&quot; - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Видео
Все видео
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1503
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 252
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1062
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 378
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 324
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 08:00

Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

  Комментировать
Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США
Последняя королева Гавайев Лидия Камекеху Лилиукалани / Wikipedia

29 января 1891-го, после смерти короля Калакауа, его сестру Лидию Камекеху Лилиукалани провозгласили королевой Гавайских островов. Она стала последним монархом страны, потеряв власть после переворота в январе 1893-го.

Гавайи начали осваиваться полинезийцами с VIII в. Первые постоянные поселения на островах возникли в ХII-XVI вв. В 1810-1820-х сюда прибыли первые американцы - торговцы сандаловым деревом. С 1830-х на островах активно начали заниматься выращиванием и переработкой сахара. Появление плантаторов и американских религиозных миссионеров значительно изменило политическую и культурную жизнь Гавайев. В 1840 году на островах ввели конституционную монархию, которая ограничила власть короля.

В течение следующих 40 лет Гавайи подписали ряд политических и экономических соглашений с США. В 1887 году на островах приняли новую конституцию и в этом же году возвели военную базу Перл-Харбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди пошли смотреть на смертельное цунами

29 января 1891-го к власти на Гавайях пришла королева Лилиукалани, которая отказалась признать конституцию 1887-го, принятую во времена правления ее брата - короля Калакауа. Она заменила ее новым законом, который значительно расширял власть монарха и ограничил права иностранцев. Прежде всего, американцев.

17 января 1893-го группа американских плантаторов во главе с 49-летним Сэнфорд Доулом объявила местное правительство незаконным и обратилась за помощью к США. 1 февраля американский посол Джон Стивенс признал правительство Доула и провозгласил Гавайи под американским протекторатом. Доул подал в Сенат США законопроект об аннексии Гавайских островов, который был принят в 1898 году, когда началась испано-американская война. В то время в США возникла необходимость в базе Перл-Харбор.

Лилиукалани оставшуюся жизнь провела в США, где безуспешно апеллировала к правительству для получения компенсации за утраченное имущество и власть. Однако единственное, чего добилась - ежегодной пенсии в размере $4 тыс. и небольшой сахарной плантации на Гавайских островах. Умерла Лилиукалани в 1917-м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 28045
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 22608
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 13023
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 11511
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме Просмотров: 10908
Мир
Европейский союз запретит распространять вакцину от Covid-19
Европейский союз запретит распространять вакцину от Covid-19 Просмотров: 378
Происходят протесты из-за полного запрета абортов
Происходят протесты из-за полного запрета абортов Просмотров: 108
От Covid-19 умер советский актер Лановой
От Covid-19 умер советский актер Лановой Просмотров: 666
Мужчина готовил шашлык на Вечном огне
Мужчина готовил шашлык на Вечном огне Просмотров: 576
"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
5
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
ОАСК отменил новое украинское правописание
Голосов: 1282
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть