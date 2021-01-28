Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

Последняя королева Гавайев Лидия Камекеху Лилиукалани / Wikipedia

29 января 1891-го, после смерти короля Калакауа, его сестру Лидию Камекеху Лилиукалани провозгласили королевой Гавайских островов. Она стала последним монархом страны, потеряв власть после переворота в январе 1893-го.

Гавайи начали осваиваться полинезийцами с VIII в. Первые постоянные поселения на островах возникли в ХII-XVI вв. В 1810-1820-х сюда прибыли первые американцы - торговцы сандаловым деревом. С 1830-х на островах активно начали заниматься выращиванием и переработкой сахара. Появление плантаторов и американских религиозных миссионеров значительно изменило политическую и культурную жизнь Гавайев. В 1840 году на островах ввели конституционную монархию, которая ограничила власть короля.

В течение следующих 40 лет Гавайи подписали ряд политических и экономических соглашений с США. В 1887 году на островах приняли новую конституцию и в этом же году возвели военную базу Перл-Харбор.

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29 января 1891-го к власти на Гавайях пришла королева Лилиукалани, которая отказалась признать конституцию 1887-го, принятую во времена правления ее брата - короля Калакауа. Она заменила ее новым законом, который значительно расширял власть монарха и ограничил права иностранцев. Прежде всего, американцев.

17 января 1893-го группа американских плантаторов во главе с 49-летним Сэнфорд Доулом объявила местное правительство незаконным и обратилась за помощью к США. 1 февраля американский посол Джон Стивенс признал правительство Доула и провозгласил Гавайи под американским протекторатом. Доул подал в Сенат США законопроект об аннексии Гавайских островов, который был принят в 1898 году, когда началась испано-американская война. В то время в США возникла необходимость в базе Перл-Харбор.

Лилиукалани оставшуюся жизнь провела в США, где безуспешно апеллировала к правительству для получения компенсации за утраченное имущество и власть. Однако единственное, чего добилась - ежегодной пенсии в размере $4 тыс. и небольшой сахарной плантации на Гавайских островах. Умерла Лилиукалани в 1917-м.